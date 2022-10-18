БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОфіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але припускають, що за диверсією стоїть росіяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на Північному потоці: опубліковано перші фото зруйнованої ділянки
Норвезькі експерти та журналісти Швеції виявили зруйновану ділянку газопроводу "Північний потік".
Фото з місця витоку газу вперше опублікувала газета Expressen.
Знімки 50-метрової зруйнованої ділянки вдалося зробити на глибині 80 метрів у Балтійському морі за допомогою підводного дрона норвезької компанії Blueye Robotics.
Водночас триває розслідування вибухів на газопроводах Північний потік та Північний потік – 2, зокрема, у Німеччині.
Як повідомляє The Wall Street Journal, офіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але деякі чиновники припускають, що за цим стоїть росія.
"Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів на ключових підводних газопроводах з росії до Європи, швидше за все, була викликана диверсією, повідомили офіційні особи, знайомі з перебігом розслідування, що додає вагомості до аналогічних попередніх висновків шведських чиновників", - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників видання, малоймовірно, що диверсія була здійснена військовим підводним човном. Вони посилаються на відносно невелику глибину води і, як правило, ретельне спостереження за підводними човнами, яке здійснюється військово-морськими силами НАТО в цьому районі.
Однією з версій нападу є те, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім приведені в дію дистанційно.
Зазначається, що єдиним трубопроводом, який не постраждав від вибухів, був один із двох трубопроводів "Північного потоку 2"
Деякі німецькі чиновники кажуть, що залишаючи відкритою одну лінію внаслідок ймовірної атаки, росія намагається посилити тиск на німецьких політиків, щоб ті поступилися і відкрили "Північний потік 2".
Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 10 2022 12:17 МЕДІА
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ВІДЕО Ще 2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні виділить Євросоюз
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Україна експортувала у жовтні понад 2 млн тонн зернових
- Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
СТАТТІ