RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Вибух на Північному потоці: опубліковано перші фото зруйнованої ділянки

Офіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але припускають, що за диверсією стоїть росія
Вибух на Північному потоці: опубліковано перші фото зруйнованої ділянки
Норвезькі експерти та журналісти Швеції виявили зруйновану ділянку газопроводу "Північний потік".
 
Фото з місця витоку газу вперше опублікувала газета Expressen.
 
Знімки 50-метрової зруйнованої ділянки вдалося зробити на глибині 80 метрів у Балтійському морі за допомогою підводного дрона норвезької компанії Blueye Robotics.
 
 
Водночас триває розслідування вибухів на газопроводах Північний потік та Північний потік – 2, зокрема, у Німеччині.
 
Як повідомляє The Wall Street Journal, офіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але деякі чиновники припускають, що за цим стоїть росія.
 
"Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів на ключових підводних газопроводах з росії до Європи, швидше за все, була викликана диверсією, повідомили офіційні особи, знайомі з перебігом розслідування, що додає вагомості до аналогічних попередніх висновків шведських чиновників", - йдеться у повідомленні.
 
За словами співрозмовників видання, малоймовірно, що  диверсія була здійснена військовим підводним човном. Вони посилаються на відносно невелику глибину води і, як правило, ретельне спостереження за підводними човнами, яке здійснюється військово-морськими силами НАТО в цьому районі.
 
Однією з версій нападу є те, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім приведені в дію дистанційно.
 
Зазначається, що єдиним трубопроводом, який не постраждав від вибухів, був один із двох трубопроводів "Північного потоку 2"
 
Деякі німецькі чиновники кажуть, що залишаючи відкритою одну лінію внаслідок ймовірної атаки, росія намагається посилити тиск на німецьких політиків, щоб ті поступилися і відкрили "Північний потік 2".
 
Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Служба безпеки Швеції підтвердила, що газопроводи Nord Stream пошкоджені внаслідок вибухів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2022 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Росіяни збираються паралельно імпортувати елітний алкоголь. Три причини, чому це хороша новина

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Батьківщина Guinness

Батьківщина Guinness'а питиме "Оболонь". Це допоможе виробити більше питної води для фронту

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

З жовтня гречка подешевшає. Адже будемо купувати свою, а не російську чи білоруську

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Українські бойові бджоли не підведуть, але… Дефіциту меду не буде, з експортом не склалося, проте ціни зростають

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Урядовці запевняють, що взимку буде тепло і світло. Але мери міст готуються до найгіршого

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Обережніше з грошима - продірявлені банкноти вилучатимуться без компенсації. Врятує безготівковий розрахунок та пильність

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Колись британці отримали український цукор завдяки Наполеону. Через путіна вони отримають його менше

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

Не хлібом єдиним. Чи дістанеться українська олія свого споживача

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

ExxonMobil вперше йде в український імпорт

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

NY Times: Європа шукає нові джерела енергії, балансуючи на вістрі ножа

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.