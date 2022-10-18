Вибух на Північному потоці: опубліковано перші фото зруйнованої ділянки

Офіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але припускають, що за диверсією стоїть росія

Норвезькі експерти та журналісти Швеції виявили зруйновану ділянку газопроводу "Північний потік".

Фото з місця витоку газу вперше опублікувала газета Expressen.

Знімки 50-метрової зруйнованої ділянки вдалося зробити на глибині 80 метрів у Балтійському морі за допомогою підводного дрона норвезької компанії Blueye Robotics.

Водночас триває розслідування вибухів на газопроводах Північний потік та Північний потік – 2, зокрема, у Німеччині.

Як повідомляє The Wall Street Journal, офіційно німецькі слідчі не змогли назвати винних у витоках газу, але деякі чиновники припускають, що за цим стоїть росія.

"Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів на ключових підводних газопроводах з росії до Європи, швидше за все, була викликана диверсією, повідомили офіційні особи, знайомі з перебігом розслідування, що додає вагомості до аналогічних попередніх висновків шведських чиновників", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників видання, малоймовірно, що диверсія була здійснена військовим підводним човном. Вони посилаються на відносно невелику глибину води і, як правило, ретельне спостереження за підводними човнами, яке здійснюється військово-морськими силами НАТО в цьому районі.

Однією з версій нападу є те, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім приведені в дію дистанційно.

Зазначається, що єдиним трубопроводом, який не постраждав від вибухів, був один із двох трубопроводів "Північного потоку 2"

Деякі німецькі чиновники кажуть, що залишаючи відкритою одну лінію внаслідок ймовірної атаки, росія намагається посилити тиск на німецьких політиків, щоб ті поступилися і відкрили "Північний потік 2".