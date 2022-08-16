Вибухи в Криму пошкодили залізницю

Залізничного сполучення окупованого півострова з материковою Україною більше немає

Ранкові вибухи у Криму не лише знищили великий склад боєприпасів рф, а й пошкодили залізницю в Джанкойському районі, яку окупанти використовували для перевезення техніки та боєприпасів на материкову частину України.

Про це повідомляє російське агентство ТАCC з посиланням на окупаційну адіністрацію півострова.

"Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена через вибух на складі боєприпасів, повідомили екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що маршрут поїздів, що прямують до Криму з материкової частини росії, буде змінено через цей інцидент.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що залізничного сполучення між материковою Україною та Кримом від сьогодні немає.

"Всі потяги, що йдуть з окупованого півдня України до окупованого Криму призупинені після удару по Джанкою. Залізничного сполучення більше немає. Нагадаю, що через Джанкой перевозили боєкомплекти, амуніцію, техніку та персонал", - заявив нардеп.