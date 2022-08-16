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Вибухи в Криму пошкодили залізницю

Залізничного сполучення окупованого півострова з материковою Україною більше немає
Вибухи в Криму пошкодили залізницю
Ранкові вибухи у Криму не лише знищили великий склад боєприпасів рф, а й пошкодили залізницю в Джанкойському районі, яку окупанти використовували для перевезення техніки та боєприпасів на материкову частину України.
 
Про це повідомляє російське агентство ТАCC з посиланням на окупаційну адіністрацію півострова.
 
"Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена через вибух на складі боєприпасів, повідомили екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається також, що маршрут поїздів, що прямують до Криму з материкової частини росії, буде змінено через цей інцидент.
 
Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що залізничного сполучення між материковою Україною та Кримом від сьогодні немає.
 
"Всі потяги, що йдуть з окупованого півдня України до окупованого Криму призупинені після удару по Джанкою. Залізничного сполучення більше немає.  Нагадаю, що через Джанкой перевозили боєкомплекти, амуніцію, техніку та персонал", - заявив нардеп.
 

Як раніше повідомляв iPress, у Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня було чутно вибухи, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.

На Банковій інцидент назвали "демілітаризацією у дії". 

В міноборони росії заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація.

Пізніше стало відомо, що до вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі на території аеродрому російські окупанти зберігали близько 50 одиниць військової техніки.

 
 
 
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16 08 2022 14:10
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