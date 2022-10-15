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Виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги схвалив Байден. Що до неї увійде?

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.
Виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги схвалив Байден. Що до неї увійде? еспресо.тв
Про це повідомляє Білий дім.
 
Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.
 
Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть:
 
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
  • 5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
  • стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;
  • медичні засоби.

 

Нагадаємо, що Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.

 

 

 

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15 10 2022 10:05
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