ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги схвалив Байден. Що до неї увійде?
еспресо.тв
Про це повідомляє Білий дім.
Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових.
Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
- 5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
- стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;
- медичні засоби.
Нагадаємо, що Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.
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15 10 2022 10:05 МЕДІА
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