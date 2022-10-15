Виділення Україні $725 мільйонів військової допомоги схвалив Байден. Що до неї увійде?

Президент США Джо Байден схвалив виділення Україні нової військової допомоги на $725 мільйонів.

еспресо.тв

Про це повідомляє Білий дім. Байден підписав указ, яким скерував $725 мільйонів військової допомоги Україні. Кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та підготовку військових. Згідно із повідомленням на сайті Пентагону, у цей пакет допомоги увійдуть: додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 тисяч одиниць протитанкового озброєння;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 мільйони боєприпасів до неї;

медичні засоби. Нагадаємо, що Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.

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