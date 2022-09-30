Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено

Виїзд призупинено на невизначений термін

Виїзд на тимчасово захоплену військами рф територію через Запоріжжя призупинено через вчинений росією теракт проти цивільних.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА у Telegram

"Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених цивільних внаслідок ранкового ракетного удару по колоні автівок, яка стояла в черзі в бік тимчасово окупованої території. Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк", - йдеться у повідомленні.

Людям, які втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску в Запоріжжі, або ж мають необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, пропонують звертатися до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.

Вранці 30 вересня російські війська вдарили по колоні автівок із цивільними, які з гуманітарною метою намагалися виїхати на тимчасово окуповані території. Удар було нанесено 16 ракетами із застосуванням ЗРК "С-300".