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Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено
Фото: Укрінформ
Виїзд на тимчасово захоплену військами рф територію через Запоріжжя призупинено через вчинений росією теракт проти цивільних.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА у Telegram.
"Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених цивільних внаслідок ранкового ракетного удару по колоні автівок, яка стояла в черзі в бік тимчасово окупованої території. Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк", - йдеться у повідомленні.
Людям, які втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску в Запоріжжі, або ж мають необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, пропонують звертатися до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95.
Вранці 30 вересня російські війська вдарили по колоні автівок із цивільними, які з гуманітарною метою намагалися виїхати на тимчасово окуповані території. Удар було нанесено 16 ракетами із застосуванням ЗРК "С-300".
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30 09 2022 11:57 МЕДІА
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