Виконавча служба арештувала 93% акцій "Укртелекому" за борги перед Ощадбанком

Виконавча служба наклала арешт на 93% акцій "Укртелекому" за борги ТОВ "ЕСУ" (власник пакета акцій "Укртелекому") перед Ощадбанком.

"Арештовані акції "Укртелекому" повинні бути продані за процедурою виконавчого провадження з публічних торгів для погашення боргів ТОВ "ЕСУ" перед банком у розмірі майже 1,8 млрд грн", - повідомляє пресслужба банку.

Ощадбанк повідомив, що ТОВ "ЕСУ" прострочила погашення облігацій і не сплатило нарахований купонний дохід, у зв'язку з чим Ощадбанк стягнув заборгованість у судовому порядку. Судові процедури тривали майже два роки. "ЕСУ" намагалося в судовому порядку отримати розстрочку виконання рішень судів, однак Верховний Суд скасував її.

Пресслужба "Укртелекому" в коментарі "Інтерфаксу-Україна" повідомила, що "ЕСУ" поінформовано про порушені виконавчі провадження та шукає шляхи врегулювання ситуації, що склалася.

У 2015 році "Укртелеком" і Ощадбанк уклали договір, згідно з яким телекомунікаційна компанія зобов'язалася не пізніше 15 березня 2017 року вжити і оплатити облігації свого мажоритарного власника "ЕСУ" серії "С" на 1 млрд грн плюс накопичений за ним купонний дохід.

"Укртелеком" намагався в суді домогтися розірвання договору, але програв розгляд.

Нагадаємо, що державний ощадний банк повідомив про перемогу у Верховному суді справи проти компанії "Укртелеком", яка належить Ринату Ахметову.