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Винищувачі F-16, надані Заходом, можуть вже перебувати в Україні, після того, як Київ здобув низку гучних перемог над російськими об'єктами в повітрі і на морі.

Про це пише Newsweek з посиланням на джерело в уряді США.

За останні три тижні ЗСУ збили вісім російських літаків. Також у ніч нпроти 26 грудня знищено ВДК "Новочеркаськ". російські пропагандисти турбуються, що ЗСУ змогли це зробити завдяки винищувачам F-16, зазначає видання.

"Західні союзники України пообіцяли Києву передові літаки F-16 американського виробництва кілька місяців тому, але питання про те, коли саме перший такий літак підніметься у небо над Україною, залишалися", - пише Newsweek.

Наголошується, що Київ вимагав літаки, які підвищать здатність України протистояти домінуванню росії в небі та завдати більше ударів по ключових російських об'єктах.

"F-16 оснащені більш сучасною авіонікою та радарами та призначені для запуску зброї стандарту НАТО, яку Україна використовувала на своїх старих літаках радянської доби", - зазначається у матеріалі.

москва втратила винищувач-бомбардувальник Су-34 після того, як Київ атакував російську авіабазу. Окремо ВПС України заявили, що того ж дня москва збила один зі своїх власних тактичних бомбардувальників Су-25.

22 грудня українські бійці збили одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у середу, 27 грудня, заявив в коментарі Liga.net , що Україна ще не отримала західних винищувачів F-16.

"Американське видання Newsweek опублікувало матеріал "ніочьом" із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ІМОВІРНУ причетність до знищення шести російських літаків. Це неабиякий шанс для хайпу наших телеграм-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію", - написав він у Facebook.

Речник Повітряних сил також додав, що перебування F-16 в Україні зараз було б недоцільним.