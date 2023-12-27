Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні – Newsweek (оновлено)

27 грудня 2023, 19:31
Винищувачі F-16, ймовірно, вже в Україні – Newsweek (оновлено)
Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Винищувачі F-16, надані Заходом, можуть вже перебувати в Україні, після того, як Київ здобув низку гучних перемог над російськими об'єктами в повітрі і на морі.

Про це пише Newsweek з посиланням на джерело в уряді США.

За останні три тижні ЗСУ збили вісім російських літаків. Також у ніч нпроти 26 грудня знищено ВДК "Новочеркаськ". російські пропагандисти турбуються, що ЗСУ змогли це зробити завдяки винищувачам F-16, зазначає видання.

"Західні союзники України пообіцяли Києву передові літаки F-16 американського виробництва кілька місяців тому, але питання про те, коли саме перший такий літак підніметься у небо над Україною, залишалися", - пише Newsweek.

Наголошується, що Київ вимагав літаки, які підвищать здатність України протистояти домінуванню росії в небі та завдати більше ударів по ключових російських об'єктах.

"F-16 оснащені більш сучасною авіонікою та радарами та призначені для запуску зброї стандарту НАТО, яку Україна використовувала на своїх старих літаках радянської доби", - зазначається у матеріалі.

москва втратила винищувач-бомбардувальник Су-34 після того, як Київ атакував російську авіабазу. Окремо ВПС України заявили, що того ж дня москва збила один зі своїх власних тактичних бомбардувальників Су-25.

22 грудня українські бійці збили одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у середу, 27 грудня, заявив в коментарі Liga.net , що Україна ще не отримала західних винищувачів F-16.

"Американське видання Newsweek опублікувало матеріал "ніочьом" із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ІМОВІРНУ причетність до знищення шести російських літаків. Це неабиякий шанс для хайпу наших телеграм-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію", - написав він у Facebook.

Речник Повітряних сил також додав, що перебування F-16 в Україні зараз було б недоцільним.

війнаF-16

Останні матеріали

Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється