Винищувачі F-16 збили порядка десяти російських цілей

Досі триває ліквідація наслідків атаки рф на українську інфраструктуру в багатьох областях.

Сьогодні, 17 листопада, пілоти F-16 збили близько десяти повітряних цілей росіян.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що впродовж тижня армія рф застосувала майже 140 ракет різних типів, 900 керованих авіаційних бомб і більш 600 ударних безпілоьників.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько десяти повітряних цілей. Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - додав він.

Зеленський також написав, що російські терористи вкотре хочуть залякати українців холодом та відсутністю світла, знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат.

"Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - підсумував він.

Раніше Зеленський повідомив, що 120 ракет і 90 дронів росія запустила під час сьогоднішньої атаки.