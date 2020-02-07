Виставка Ukraine WOW виграла престижну міжнародну премію SABRE Awards
Про це повідомили в "Укрзалізниці", для якої спочатку і створювали виставку, зазначає "Громадське".
Премію отримали в номінації "Державні агенції та інституції".
"Круто, що захід, який спочатку задумувався як виставка до Дня залізничника, згодом переріс у щось масштабне та неймовірне, фантастичне й надзвичайно цікаве, адже виставка Ukraine WOW зібрала рекордну кількість відвідувачів в історії незалежної України - понад 335 тисяч", - кажуть у держкомпанії.
У агенції Gres Todorchuk, яке є автором виставки, зазначили, що премія SABRE Awards є однією із найпрестижніших у світі. Вона відзначає найкращі проєкти у сфері комунікацій.
"Ukraine Wow - присвята Україні, стала справжнім лавмарком, була двічі пролонгована і закрилася тільки із введенням карантину. Проте, ми віримо, що невдовзі вона знову відкриє свої двері. Ну а поки танцюємоооооо і святкуємо українську перемогу на світовій арені!", - кажуть в агентстві.
Виставка Ukraine WOW відкрилася на Центральному залізничному вокзалі у Києві у листопаді 2019 року. Вона мала працювати до кінця березня, але її закрили 12 березня через обмеження щодо коронавірусу.
"Ukraine WOW знайомить глядача з Україною так, ніби він подорожує з нею в потязі. Це 3900 кв.м. інтерактивних двох інсталяцій та унікальних експонатів: від оригіналів Малевича і Архипенка до стіни з бурштину і побудованого у виставковому просторі тунелю кохання; від унікальної абетки Георгія Нарбута до мазанки, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко; від рожевого вагона, у якому звучать сни та мрії, до віртуальної реальності, в якій можна літати над Батьківщиною-матір’ю, та зсередини побачити "дев'ятку" - найпотужнішу доменну піч у Європі", - зазначали організатори.
Читайте також: У зоні відчуження туристів пускатимуть на ще два маршрути
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 29 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських