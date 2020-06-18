Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

У зоні відчуження туристів пускатимуть на ще два маршрути

Як повідомляв "Укрінформ", в умовах адаптивного карантину після відкриття зони відчуження для туристів з 1 червня діяв лише один маршрут
У Чорнобильській зоні відчуження для туристів в умовах адаптивного карантину доступні вже три маршрути, а також збільшено дозволену кількість днів перебування.
У зоні відчуження туристів пускатимуть на ще два маршрути Фото: tsn.ua

Про це повідомляє ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ" на сторінці в Facebook, зазначає "Укрінформ". 

"Після того, як зона відчуження була знову відкрита для відвідування, на період дії адаптивного карантину відвідувачі могли перебувати на її території тільки один день. Цей тимчасовий захід скасовано. На разі перебування у Чорнобильській зоні з ознайомчою метою збільшується до 5 діб, як це було раніше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у ЦОТІЗ УЗВ підкреслили, що зараз уже діють три маршрути територією Чорнобильської зони:

  • КПП "Дитятки", село Залісся, міста Чорнобиль та Прип’ять, об’єкт "Чорнобиль-2", село Копачі й оглядовий майданчик ЧАЕС;

  • КПП "Дитятки" - місто Чорнобиль - село Красне (маршрут №9);

  • КПП "Дитятки" - місто Чорнобиль - село Опачичі - село Купувате (маршрут №13).

Як повідомляв "Укрінформ", в умовах адаптивного карантину після відкриття зони відчуження для туристів з 1 червня діяв лише один маршрут - перший із зазначених вище.

Фахівці Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ зауважили, що два маршрути, відвідування яких на разі додатково дозволили, були закриті у зв'язку з пожежами, що відбулися у квітні-травні. Але після усіх регламентованих перевірок маршрути визнали безпечними для відвідування й відкрили.

Варто зазначити, що найцікавіший об’єкт на маршрутi №9 - дерев’яний храм Архістратига Михаїла, збудований 1800 року. Храм можна побачити в покинутому селі Красне. У наш час тут проводять службу раз на рік, в поминальні дні, коли в Красне приїжджають колишні жителі.

Маршрут №13 пролягає через села, в яких живуть самопоселенці. З кожним роком їх кількість зменшується. Так, наприклад, в Опачичі залишилася одна літня жінка, а в Купувате постійно проживає близько 15 осіб.

Також у ЦОТІЗ УЗВ нагадали туристам, що відтепер на екскурсії допускають групи в складі 50 осіб, замість 10.

Нагадаємо, що поліція зловила 16 екстремалів, які незаконно проникли на територію Чорнобильської зони

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2020 14:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

Фестивалі, концерти, чемпіонати і коронавірус: що і на коли перенесли?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.