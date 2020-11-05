Поліція зловила 16 екстремалів, які незаконно проникли на територію Чорнобильської зони

За таке порушення передбачений штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн)

Минулих вихідних (9-10 травня) поліцейські, патрулюючи територію Чорнобильської зони відчуження, виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, пише "Громадське".

Порушників виявили під час патрулювання смт Поліське та Прип’яті. Усі вони - мешканці столиці, Київської та Черкаської областей.

Ще одну групу екстремалів виявили поблизу об’єкту "Чорнобиль-2". П’ятеро громадян нелегально в’їхали на автівці. Їхню автівку вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання.

Наразі поліція перевіряє туристів на причетність до вчинення підпалів на території зони відчуження.

Щодо всіх порушників склали адмінпротоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення передбачений штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

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