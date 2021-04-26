Чорнобильська зона відчуження має бути внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вважає міністр Ткаченко

Міністр наголосив, що Чорнобиль - не про розваги, а про пам'ять та відповідальний туризм

"Аби глибше занурити у події того часу, до роковин Чорнобильської катастрофи заплановано низку заходів. Так, за підтримки МКІП на ВДНГ відкриється виставка "Чорнобиль. Подорож". Вона вміщуватиме в собі сім блоків. Серед яких архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, VR-подорож до Чорнобиля. І наочні приклади, як Зона відчуження живе зараз", - повідомив Ткаченко..

Міністерство культури та інформаційної політики хоче внести Чорнобильську зону відчуження до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чорнобиль. Місце, що колись було перспективним та проривним, у декілька хвилин перевернуло світ з ніг на голову... На сьогодні Чорнобиль все ще викликає мурахи на шкірі. 35 років після. Сотні тисяч людей щороку приїздять до України подивитися на місце-привид та Зону відчуження, яка хоч і виглядає як знімальний майданчик постапокаліптичного фільму, але не є декорацією... Ми із МКІП рухаємося до внесення Зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, аби зберегти її. І дати можливість майбутнім поколінням на власні очі побачити все", - написав Ткаченко у Telegram-каналі у понеділок.

Міністр наголосив, що Чорнобиль - не про розваги, а про пам'ять та відповідальний туризм.

"Аби глибше занурити у події того часу, до роковин Чорнобильської катастрофи заплановано низку заходів. Так, за підтримки МКІП на ВДНГ відкриється виставка "Чорнобиль. Подорож". Вона вміщуватиме в собі сім блоків. Серед яких архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, VR-подорож до Чорнобиля. І наочні приклади, як Зона відчуження живе зараз", - повідомив міністр.

Ткаченко зазначив, що виставку можна буде відвідати після зняття карантину.

Крім того, низка українських виконавців з ініціативи Мінкультури створили аудіо, приурочене річниці трагедії.

Нагадаємо, що у зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції вперше провели випробування робота Spot компанії Boston Dynamics.