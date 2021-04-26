Чорнобильська зона відчуження має бути внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО вважає міністр Ткаченко
Міністерство культури та інформаційної політики хоче внести Чорнобильську зону відчуження до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Чорнобиль. Місце, що колись було перспективним та проривним, у декілька хвилин перевернуло світ з ніг на голову... На сьогодні Чорнобиль все ще викликає мурахи на шкірі. 35 років після. Сотні тисяч людей щороку приїздять до України подивитися на місце-привид та Зону відчуження, яка хоч і виглядає як знімальний майданчик постапокаліптичного фільму, але не є декорацією... Ми із МКІП рухаємося до внесення Зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, аби зберегти її. І дати можливість майбутнім поколінням на власні очі побачити все", - написав Ткаченко у Telegram-каналі у понеділок.
Міністр наголосив, що Чорнобиль - не про розваги, а про пам'ять та відповідальний туризм.
"Аби глибше занурити у події того часу, до роковин Чорнобильської катастрофи заплановано низку заходів. Так, за підтримки МКІП на ВДНГ відкриється виставка "Чорнобиль. Подорож". Вона вміщуватиме в собі сім блоків. Серед яких архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, VR-подорож до Чорнобиля. І наочні приклади, як Зона відчуження живе зараз", - повідомив міністр.
Ткаченко зазначив, що виставку можна буде відвідати після зняття карантину.
Крім того, низка українських виконавців з ініціативи Мінкультури створили аудіо, приурочене річниці трагедії.
Нагадаємо, що у зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції вперше провели випробування робота Spot компанії Boston Dynamics.
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