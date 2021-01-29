Через лісові пожежі в 2020 році Чорнобильська зона втратила 40% туристичних локацій
"Минулого року ми втратили близько 30-40% потенційних туристичних локацій. Вигоріли, просто вигоріли декілька радянських занедбаних баз відпочинку, села, техногенні об'єкти ліквідації", - заявив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на прес-конференції в п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, Чорнобильська зона за останні десятиліття набула популярності серед іноземних туристів і стала офіційним "туристичним магнітом України". Однак туристична сфера в Чорнобилі перебуває під загрозою, оскільки ймовірність пожеж навесні в зоні відчуження дуже висока.
Він зазначив, що за 2019 рік, завдяки іноземним відвідувачам Чорнобильської зони, в Україні поповнилися іноземні інвестиції на 3 млрд гривень.
"Вони (туристи - ІФ) привезли з собою в 2019 році близько 3 млрд гривень іноземних інвестицій. Це ті гроші, які вони платять за квиток, за таксі, за ночівлю в готелі або ресторан, за тур до Чорнобиля, платежі державі тощо. Тобто це ті гроші, які залучає туристичний Чорнобиль", - сказав Ємельяненко.
В Асоціації чорнобильських туроператорів вважають, що для безпечної та повноцінної роботи в туристичному Чорнобилі необхідна увага з боку Офісу президента для того, щоб втілити всі проекти із гарантування безпеки від пожеж у зоні відчуження.
Нагадаємо, що пожежа в чорнобильській зоні - найбільша з часів аварії у 1986-му
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