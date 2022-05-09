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Виставку розбитої техніки росіян, яку показували на Хрещатику, можна побачити в 3D

Щоб потрапити на виставку, потрібно перейти до вкладки VR-тури на сайті "Київ Цифровий"
Виставку розбитої техніки росіян, яку показували на Хрещатику, можна побачити в 3D

Туристично-культурний хаб "Київ Цифровий" створив 3D-тур, під час якого можна оглянути техніку російських окупантів. 

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Майже 80 знищених танків, бронетранспортерів та іншої техніки ворога експонували на Хрещатику до Дня Незалежності.

Знищену техніку показували у Києві з 20 по 26 серпня, але вже прибрали з міста.

Нині всі охочі можуть відвідати виставку віртуально, 

Щоб потрапити на виставку, потрібно перейти до вкладки VR-тури на сайті "Київ Цифровий".

Після цього оберіть вікно "Київ Незалежний" та опції "Я люблю Україну" і "Парад" розбитої техніки".

Також на порталі можна відвідати інші 3D-екскурсії – зокрема, подивитися ворожу техніку, яку влітку експонували на Михайлівській площі.

Серед інших віртуальних локацій – Софія Київська та Музей становлення української нації.

Як писав iPress, раніше виставки знищеної техніки російських окупантів пройшли у Варшаві та Празі.
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05 09 2022 17:22
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