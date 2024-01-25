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Вже з лютого Ірландія зменшить допомогу українським біженцям у 5,5 разів

25 січня 2024, 12:53
Вже з лютого Ірландія зменшить допомогу українським біженцям у 5,5 разів
Фото: travelchannel.com
Зменшення стосуватиметься лише нових шукачів притулку.

Про це пише ірландська газета rish Mirror.

Це торкнеться всіх, хто тільки прибув або планує прибути до Ірландії. 

Замість 220 євро на тиждень переселенцям платитимуть лише 38,80 євро. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів країни.

На початку вторгнення Ірландія призупинила безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців.

В кінці року ми писали, що у Британії виявили шахрайську схему з візами для українських біженців: шахраї часто пропонують біженцям в'їжджати до Британії через Ірландію, оскільки українці не завжди знають, що Ірландія не є частиною Великої Британії.

 

ірландіябіженцідопомога

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