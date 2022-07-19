Ірландія призупинила безвіз для біженців із 20 країн Європи, щоб звільнити місце для українців

Дублін пов'язав ці проблеми з несподівано сильним потоком неукраїнських біженців, які прибувають з інших країн Європи

Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшої частини Європи, щоб звільнити місце для українців.

Уряд Ірландії ухвалив рішення у понеділок увечері після того, як у країні, яка вже прийняла понад 43 000 українців, закінчилися місця, призначені для новоприбулих українців, бо їх зайняли біженці з інших країн.

В результаті сотні українців, переважно жінки та діти, які опинилися в Ірландії з четверга, змушені були ночувати на підлозі покинутої будівлі аеропорту Дубліна, а з вівторка будуть тимчасово розміщені в наметовому містечку, збудованому ірландською армією на північ від ірландської столиці.

Дублін пов'язав ці проблеми з несподівано сильним потоком неукраїнських біженців, які прибувають з інших країн Європи, при цьому нинішні обсяги нині вдвічі перевищують допандемічні норми.

Уряд послався на погрози Великої Британії депортувати новоприбулих осіб, які шукають притулку, в Руанду, як на один із факторів, які спонукають більше людей переїжджати до Ірландії. Однак його рішення не вплине на потоки біженців із Британії.

Рішенням уряду на 12 місяців припинено безвізовий в'їзд для біженців із 20 країн: Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії. Швеції та Швейцарії.

Всі вони, як і Ірландія, підписали Угоду Ради Європи про скасування віз для біженців, пакт 1960 року, який дозволяє людям, які шукають захисту біженців в одній з країн, що підписала документ, подорожувати в інші країни-підписанти на строк до трьох місяців без візи.

Угода дає учасникам можливість призупинити її дію. Це перший випадок, коли Ірландія пішла на такий крок.

Міністр закордонних справ Саймон Ковені наголосив, що ця зміна "допоможе захистити українців та представників інших національностей, які рятуються від конфліктів, оскільки зменшить кількість зловживань цією системою".