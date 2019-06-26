WADA планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів через допінг

Ріді також розповів, що в квітні WADA вилучило 2262 зразка допінг-проб із Московської лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше сотні справ щодо російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді у Сочі.

За словами Крейга Ріді, стільки справ може бути відкрито в "першій хвилі" проти тих, кого WADA підозрює у шахрайстві, повідомляє "Громадське".

Як зазначає російський "Інтерфакс", Ріді також розповів, що в квітні WADA вилучило 2262 зразка допінг-проб із Московської лабораторії, які "можуть бути використані для аргументації у справах проти атлетів, які шахраювали".

Ріді також зазначив, що організація продовжує збір доказів, а всі пріоритетні справи будуть розслідувані до кінця поточного року.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) проголосувала за залишення в силі чинного покарання за допінг для російських спортсменів.