НОВИНИВсесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує відкрити більше сотні справ щодо російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді у Сочі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
WADA планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів через допінг
Ріді також розповів, що в квітні WADA вилучило 2262 зразка допінг-проб із Московської лабораторії
Фото: ЕРА
За словами Крейга Ріді, стільки справ може бути відкрито в "першій хвилі" проти тих, кого WADA підозрює у шахрайстві, повідомляє "Громадське".
Як зазначає російський "Інтерфакс", Ріді також розповів, що в квітні WADA вилучило 2262 зразка допінг-проб із Московської лабораторії, які "можуть бути використані для аргументації у справах проти атлетів, які шахраювали".
Ріді також зазначив, що організація продовжує збір доказів, а всі пріоритетні справи будуть розслідувані до кінця поточного року.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) проголосувала за залишення в силі чинного покарання за допінг для російських спортсменів.
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26 06 2019 20:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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