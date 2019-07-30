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WizzAir планує вийти на білоруський ринок

Угорський лоукостер Wizz Air проводить переговори з Міністерством транспорту Білорусі про вихід на ринок цієї країни
У разі успіху, компанія може запустити свій перший авіарейс до Білорусі весною 2020 року.
WizzAir планує вийти на білоруський ринок Фото: prostudy.org.ua

"Угорська авіаційна адміністрація направила на адресу департаменту авіації проєкт меморандуму про взаєморозуміння щодо призначення на сезон весна-літо 2020 на лінію Будапешт-Мінськ угорського перевізника Wizz Air. Наразі ведеться робота щодо його підписання", — йдеться в "Громадське", посилаючись на директора департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі Артема Сікорського.

У разі успіху переговорів, угорський Wizz Air може стати одним з перших лоукостерів, що літатиме до Білорусі. 

Нагадаємо, компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі.

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