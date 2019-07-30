ДФС виявила 10,3 тисячі неоформлених працівників за півроку

Також від початку року ДФС домоглися укладання додаткових 82,2 тисячі трудових угод між роботодавцями та працівниками

У січні-червні 2019 року працівники Державної фіскальної служби України у ході перевірок підприємств виявили 10,3 тисячі людей, які працювали без належного оформлення, що порушувало їхні права.

Окрім виявлених нелегальних працівників, ДФС застосувала до їхніх роботодавців штрафи та донарахувала їм податкові зобов’язання: з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 471,7 мільйона гривень, а зі сплати єдиного соціального внеску 35,4 мільйона гривень, повідомляє "Громадське".

Також від початку року ДФС домоглися укладання додаткових 82,2 тисячі трудових угод між роботодавцями та працівниками.

"За січень-червень 2019 року до державної реєстрації залучено 11,8 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно. До бюджетів додатково сплачено 12,5 млн грн податків та зборів та 14,4 млн грн єдиного внеску", - повідомили у ДФС.

Нагадаємо, напередодні на сайті Кабінету міністрів України з'явилося розпорядження про призначення новим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенка.