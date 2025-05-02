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ПОЛІТИКА

WSJ дізналося, з чого може стартувати співпраця США та України щодо надр

02 травня 2025, 18:59
WSJ дізналося, з чого може стартувати співпраця США та України щодо надр
Фото: lexinform.com.ua
WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа.

В рамках угоди зі США про корисні копалини першими в Україні, скоріш за все, будуть реалізовані нафтогазові проєкти.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, нафтогазові проєкти в Україні, найімовірніше, будуть реалізовані першими, оскільки їх легше здійснити.

Видання зазначає, що перш ніж розпочнеться надходження грошей угоду спершу повинні ратифікувати у Верховній Раді України. Також необхідно створити Інвестиційний фонд відбудови. Лише після цього Україна зможе залучати інвесторів.

WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Оскільки він зможе заявити нарешті, що українці платять за допомогу США, а не просто користуються американською щедрістю.

Також, як зазначає видання, Трамп може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території України.

Водночас американські чиновники заявили WSJ, що компанії зі США можуть не наважитися здійснювати такі інвестиції. Насамперед через загрозу щоденних російських бомбардувань.

"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", - підкреслює видання.

Нагадаємо, що в ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає економічне партнерство між країнами. У рамках угоди США отримають доступ до українських природних ресурсів, а прибуток буде направлятися у спільний Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

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