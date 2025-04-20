WSJ: путін намагається тиснути на США, прикриваючись миром

путіну важливо вирвати ініціативу з рук України та показати США, що це саме він прагне миру..

Президент росії владімір путін оголосив про припинення всіх військових операцій в Україні в рамках того, що він назвав "великоднім припиненням вогню" по всій лінії фронту, за умови, що Київ погодиться на таке перемир'я.

Ця заява прозвучала якраз у той момент, коли в Україні було оголошено повітряну тривогу: над Києвом і значною частиною України було помічено ударні дрони, у столиці та регіонах працювала ППО.

Тож у відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що так зване перемир'я - це спроба гратися життями людей, а не справжнє бажання припинити вогонь - саме в цей момент Україну атакують шахеди, заявив президент.

У виданні The Wall Street Journal 19 квітня, буквально «по гарячих слідах», прокоментували ситуацію з перемир'ям і несподівану ініціативу Путіна - адже ще вчора він всіляко ухилявся від будь-яких спроб змусити його піти на яку б то не було паузу в бойових діях. Видання розцінило це як спробу дипломатичного тиску на США і намагання показати лояльність.

"Заява путіна, - пише видання, - прозвучала наступного дня після того, як США заявили, що призупинять свої зусилля щодо переговорів про припинення війни, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу, - намагаючись чинити тиск на Київ і москву, щоб змусити їх піти на компроміс.

російський президент заявив у суботу, що він завжди був готовий до укладення угоди про закінчення війни, і подякував президенту Трампу та іншим країнам за їхні зусилля зі встановлення міцного миру".

"Аналітики вважають, що пропозиція про коротке припинення вогню - це легка дипломатична перемога путіна, спроба зупинити американську сторону від роз'єднання і спосіб позиціювати себе як лідера, який більше за всіх хоче миру. Заява путіна свідчить про можливий відхід від його заявленої позиції, згідно з якою він повинен вирішити, як він висловився, «корінні причини» війни, перш ніж погоджуватися на паузу у військових діях. Серед них - можливий вступ України до Організації Північноатлантичного договору і те, що москва сприймає як відтіснення російського культурного впливу в Україні", - зазначили в The Wall Street Journal.

"Якщо це буде зроблено на дуже короткий термін, то він нічим не ризикує, але грає на його користь як людини, яка щиро бажає миру", - каже Тетяна Станова, старший науковий співробітник російсько-Євразійського центру Карнегі в Парижі.

Деякі західні ЗМІ поспішили звинуватити Зеленського у відмові від перемир'я, хоча це зовсім не так. Через дуже короткий час після повідомлення путіна і коментаря Зеленського міністерство закордонних справ України нагадало, що росії давно було зроблено пропозицію про перемир'я не на 30 годин, як це оголосив путін, а на 30 днів, як пропонувала Україна:

"росія в будь-який момент може погодитися на пропозицію про повне і безумовне припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі", - зазначив глава МЗС України Андрій Сибіга, підкресливши, що наша країна хоче бачити, як війська рф справді на всіх напрямках фронту припиняють вогонь. Сибіга закликав партнерів залишатися пильними до дій росії.

Треба сказати, що це не перше перемир'я, яке запропонував путін: у січні 2023 року він уже оголошував "різдвяне перемир'я" на 36 годин, під час якого окупанти ні на мить не припиняли обстрілів і бомбардування України.

Нагадаємо, глава української держави Володимир Зеленський заявив на брифінгу 15 березня, що в питанні 30-денного припинення вогню в Україні важливо, щоб США не йшли на ультиматуми рф.

Президент підкреслив, що важливо вказати чіткий термін припинення вогню. "Можливо, не 30 днів, ну, може, трохи більше знадобиться, але дуже важливо, щоб був той чи інший термін в угоді про тишу, або не угоді, а домовленості", - сказав Зеленський.

За його словами, рф прагне мати сильнішу позицію перед тимчасовим перемир'ям. Зеленський також додав, що якщо москва не погодиться на припинення вогню, то вона не погоджується не з пропозицією України, а з пропозицією США.