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ПОЛІТИКА

WSJ: Українські чиновники остерігаються згортання допомоги через позицію Трампа щодо Криму

24 квітня 2025, 08:23
WSJ: Українські чиновники остерігаються згортання допомоги через позицію Трампа щодо Криму
Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а росія - ні.

Українська влада стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може вже вдруге припинити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Неназвані українські чиновники висловили в коментарі виданню свою стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може звинуватити Київ у зриві переговорів щодо завершення війни з росією. У цьому разі, на їхню думку, американський лідер може відмовитися від подальшої військової допомоги Україні.

Неназвані чиновники нагадали американським колегам, що Україна погодилася на припинення вогню на 30 днів, а росія - ні.

Нагадаємо, Дональд Трамп у себе в Truth Social різко розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна ніколи не визнає Крим російським.

Американський лідер вважає, що така заява нібито шкодить мирним переговорам і навіть не є предметом для обговорення.

Трамп підкреслив, що ніхто не вимагає від українського лідера визнавати Крим російським.

За його словами, Зеленський може добитися миру зараз, або "воювати ще три роки і втратити країну".

23 квітня в Лондоні мали відбутися переговори США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії на рівні глав МЗС. Передбачалося, що держсекретар Марко Рубіо представить Києву та його європейським союзникам деталі мирного плану Трампа. Однак Рубіо відмовився від участі в зустрічі, і переговори зірвалися, після того як Зеленський сказав, що "Україна не визнає юридично окупацію Криму". Цю заяву було зроблено на тлі витоків у пресу про те, що США пропонують визнати Крим російською територією.

СШАКримвійнаДональд Трамп

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