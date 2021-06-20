ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИXiaomi подала патент на технологію зарядки гаджетів за допомогою енергії, що отримується через навколишні звуки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Xiaomi хоче заряджати смартфони через звук
Технологія включає звуковий зарядний пристрій, пристрій для зберігання енергії та електронний пристрій
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mysmartprice.
Ключові деталі цієї прийдешньої технології були розкриті після того, як компанія подала патент до національного патентного органу Китаю. Згідно з документом, Xiaomi може презентувати нову форму рішення для зарядки найближчими роками.
Технологія включає звуковий зарядний пристрій, пристрій для зберігання енергії та електронний пристрій.
Звуковий пристрій складатиметься з пристрою збору звуку і безлічі пристроїв перетворення вібрації навколишнього середовища на механічну енергію.
Як зазначає видання, Xiaomi працює над різними технологіями зарядки. Нещодавно компанія продемонструвала свою технологію Air Charge, яка дозволяє заряджати пристрої бездротовою мережею без будь-яких кабелів або підставок.
Ще одна технологія зарядки, презентована нещодавно, - це технологія HyperCharge, яка підтримує швидку дротову зарядку потужністю 200 Вт.
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20 06 2021 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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