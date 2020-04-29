Xiaomi Mi Band 4 отримав нові корисні функції
Як стало відомо 24 каналу, користувачі вже почали отримувати нову версію прошивки v1.0.9.48.
Нові функції
Із оновленням користувачі отримують функцію поширення результатів серцевого ритму. Це послуга за принципом Apple Health. Після її активації, браслет зможе поділитися результатом з іншими смартфонами і додатками, наприклад надіслати повідомлення близькій людині чи сімейному лікареві.
Крім того, у версії мобільного додатка Mi Fit (v1.1.0) з’явився оновлений розділ налаштувань дисплея Xiaomi Mi Band 4.
Також користувачі трекера зможуть оцінювати циферблати за шкалою від 1 до 5, щоб розробники могли розуміти уподобання і покращувати їх.
Нагадаємо, що український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"
- ВІДЕО У Франківську на даху будівлі міськради встановили метеостанцію
- ФОТО На Одещині знову випробовують ракетний комплекс "Нептун". Залучили авіацію
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею