Xiaomi Mi Band 4 отримав нові корисні функції

Один із найпопулярніших фітнес-браслетів в Україні та світі – Xiaomi Mi Band 4 – отримав оновлення прошивки. завдяки цьому фітнес-трекер отримує кілька нових функцій.

Як стало відомо 24 каналу, користувачі вже почали отримувати нову версію прошивки v1.0.9.48.

Нові функції

Із оновленням користувачі отримують функцію поширення результатів серцевого ритму. Це послуга за принципом Apple Health. Після її активації, браслет зможе поділитися результатом з іншими смартфонами і додатками, наприклад надіслати повідомлення близькій людині чи сімейному лікареві.

Крім того, у версії мобільного додатка Mi Fit (v1.1.0) з’явився оновлений розділ налаштувань дисплея Xiaomi Mi Band 4.

Також користувачі трекера зможуть оцінювати циферблати за шкалою від 1 до 5, щоб розробники могли розуміти уподобання і покращувати їх.

Нагадаємо, що український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.