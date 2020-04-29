Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Xiaomi Mi Band 4 отримав нові корисні функції

Із оновленням користувачі отримують функцію поширення результатів серцевого ритму
Один із найпопулярніших фітнес-браслетів в Україні та світі – Xiaomi Mi Band 4 – отримав оновлення прошивки. завдяки цьому фітнес-трекер отримує кілька нових функцій.
Xiaomi Mi Band 4 отримав нові корисні функції AKKet

Як стало відомо 24 каналу, користувачі вже почали отримувати нову версію прошивки v1.0.9.48.

Нові функції

Із оновленням користувачі отримують функцію поширення результатів серцевого ритму. Це послуга за принципом Apple Health. Після її активації, браслет зможе поділитися результатом з іншими смартфонами і додатками, наприклад надіслати повідомлення близькій людині чи сімейному лікареві.

Крім того, у версії мобільного додатка Mi Fit (v1.1.0) з’явився оновлений розділ налаштувань дисплея Xiaomi Mi Band 4.

Також користувачі трекера зможуть оцінювати циферблати за шкалою від 1 до 5, щоб розробники могли розуміти уподобання і покращувати їх.

Нагадаємо, що український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2020 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.