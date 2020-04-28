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Штрафи за порушення дорожнього руху можна перевірити через смартфон

"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус оплати"
Український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.
Штрафи за порушення дорожнього руху можна перевірити через смартфон Фото: 5.ua

Як інформує epravda.com.ua, аби перевірити наявність штрафів, потрібно ввести номер посвідчення водія, ІПН або серією та номер штрафу, передає 24 канал.

Додаток оновили спільно із Міністерством внутрішніх справ України.

"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус оплати. Тому що сплачено, не означає погашено", – пояснив засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.

Нагадаємо, що 24 квітня Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через портал "Дія".

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28 04 2020 14:50
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