ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїнський стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штрафи за порушення дорожнього руху можна перевірити через смартфон
"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус оплати"
Фото: 5.ua
Як інформує epravda.com.ua, аби перевірити наявність штрафів, потрібно ввести номер посвідчення водія, ІПН або серією та номер штрафу, передає 24 канал.
Додаток оновили спільно із Міністерством внутрішніх справ України.
"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус оплати. Тому що сплачено, не означає погашено", – пояснив засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.
Нагадаємо, що 24 квітня Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі через портал "Дія".
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