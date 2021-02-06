Xiaomi створила технологію повної зарядки смартфона менш ніж за 8 хвилин

Перший варіант, який має потужність 200 Вт, здатний повністю зарядити смартфон з батареєю у 4 000 мегаампер за менш ніж за вісім хвилин

Китайська компанія Xiaomi представила технологію HyperCharge, що дозволяє зарядити смартфон за менш ніж 8 хвилин.

Технологія HyperCharge була розроблена у двох варіантах - дротового й бездротового, повідомляє Gadgets 360.



Фото: Gadgets 360

Перший варіант, який має потужність 200 Вт, здатний повністю зарядити смартфон з батареєю у 4 000 мегаампер за менш ніж за вісім хвилин.

Зазначається, що до спеціального блоку живлення додається провід, здатний передавати високу електричну напругу.

Бездротовий варіант має потужність у 120 Вт. Він може повністю зарядити смартфон з батареєю у 4 000 мегаампер за 15 хвилин.

Про те, коли HyperCharge з'явиться в серійних пристроях, не повідомляється. Проте, ймовірно, слід очікувати інтеграцію цієї технології вже у нових смартфонах Xiaomi.