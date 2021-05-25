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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Huawei запускає власну операційну систему на зміну Android

Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, розробки Google
Китайська Huawei 2 червня запустить власну операційну систему Harmony – через санкції США Google заборонили надавати технічну підтримку новим моделям телефонів компанії.
Huawei запускає власну операційну систему на зміну Android Хуавей
Про це повідомляє Reuters.
 
Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, розробки Google. Внаслідок запроваджених США санкцій Google заборонено надавати техпідтримку для нових моделей Huawei. А також – доступ до сервісів для розробників Google Mobile Services, на чому базується більшість застосунків на Android.
 
Представлення нової HarmonyOS лише частково зможе пом’якшити наслідки санкцій 2019 року, що позбавили Huawei доступу до американських технологій. Колись найбільший виробник смартфонів у світі наразі розташовується на 6 місці з ринковою часткою 4% за підсумками першого кварталу.
 
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25 05 2021 16:24
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