ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайська Huawei 2 червня запустить власну операційну систему Harmony – через санкції США Google заборонили надавати технічну підтримку новим моделям телефонів компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Huawei запускає власну операційну систему на зміну Android
Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, розробки Google
Хуавей
Про це повідомляє Reuters.
Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, розробки Google. Внаслідок запроваджених США санкцій Google заборонено надавати техпідтримку для нових моделей Huawei. А також – доступ до сервісів для розробників Google Mobile Services, на чому базується більшість застосунків на Android.
Представлення нової HarmonyOS лише частково зможе пом’якшити наслідки санкцій 2019 року, що позбавили Huawei доступу до американських технологій. Колись найбільший виробник смартфонів у світі наразі розташовується на 6 місці з ринковою часткою 4% за підсумками першого кварталу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 05 2021 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сімейна кредитка та розблокування голосом: Apple оновила "операційку"
- ФОТО Китайський марсохід розпочав дослідження Червоної планети
- ФОТО Марсохід виявив загадкові гірські породи на дні кратера
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles