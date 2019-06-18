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"Я тобі не бренд": У соцмережах засудили Зеленського за сексистську фразу про українок

Виступаючи в найбільшому в світі кампусі стартапів Station F у Франції, Зеленський назвав українських жінок одним з "брендів" країни
Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Париж 17 червня дозволив собі необережне висловлювання, яке викликало хвилю обурення в Україні.
"Я тобі не бренд": У соцмережах засудили Зеленського за сексистську фразу про українок Фото:РБК-Україна

"До речі, я хочу сказати - трохи похвалитися Україною та українцями. Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це перш за все сільське господарство, це шахти, це металурги. А туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, все це є, і воно залишається нашим брендом", - заявив президент, інформує "НВ", яке зібрало думки із соцмереж про резонансне висловлювання Зеленського в Парижі.

Після цих слів Зеленський перейшов до опису сильних сторін української IT-індустрії, однак фраза президента про жінок в Україні не залишилася непоміченою. Тепер її широко обговорюють в соцмережах, причому багато хто звинувачує главу держави в сексизмі.

Більшість лідерів думок називають висловлювання президента сексистським і закликають принести вибачення українським жінкам.

"‪Вибачення чекають багато жінок в Україні, які не її бренд, а працюють над ростом ВВП та просуванням українського експорту, залученням інвестицій, покращенням іміджу України в світі", - вважає Наталя Микольська, екс-заступник міністра економрозвитку та колишній торговий представник України. 

А голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що президенту тепер варто принести вибачення всім українцям.

Журналіст Олена Яхно, екс-керівник прес-служби прокуратури Києва, побачила у висловлюванні президента прояв патріахального радянського устрою.

Вона також пригадала аналогічну необережну фразу Віктора Януковича. У 2011 році, виступаючи на українському ланчі в Давосі в якості президента України, Янукович сказав: "Для того, щоб "увімкнути Україну" [гасло на Євро-2012], достатньо подивитися на неї власними очима, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити цю красу - це чудово".

Інші користувачі також порівнюють слова Зеленського із висловлюванням Януковича про жінок, які "роздягаються".

Володимир Пустовіт, арт-директор і засновник львівської компанії - розробника сайтів Студiя Perfect City, нагадав президенту про жінок в українській армії. 

Про жінок, які захищають Україну на фронті, у відповідь на висловлювання Зеленського в соцмережах пишуть багато.

 

Багато українок, реагуючи на двозначне висловлювання президента, також стали поширювати в соціальних мережах пости з хештегом #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

Нардеп Ірина Геращенко також назвала жарт Зеленського сексистським, непристойним і достойним рівня гумору Студії Квартал 95. Вона закликала жінок зі списку пропрезидентської партії Слуга народу відреагувати на слова глави держави.

"Про жінок - бренд і туризм - це непростойна і огидна штанга. Тут вже вирвалося підсвідоме, 95 квартал в усій його "красі". Сексизм, примітивізм, й на це має бути чесна реакція жінок - кандидаток зі списку Слуги народу, якщо вони дійсно "нові обличчя" і мають принципи, в тому числі щодо рівності і гідності', - зазначила Геращенко. 

Нагадаємо, 17 червня Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де відвідав найбільший у світі стартап-центр. Також він зустрівся з президентом Франції.

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18 06 2019 12:34
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