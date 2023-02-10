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Yahoo звільнить понад 20% персоналу – Reuters

10 лютого 2023, 16:40
Yahoo звільнить понад 20% персоналу – Reuters
Фото: mashable.com
Компанія Yahoo планує звільнити понад 20% всього персоналу у рамках великої реструктуризації свого підрозділу рекламних технологій.

Про це повідомляє  Reuters.

Скорочення торкнуться майже 50% співробітників Yahoo, які займаються рекламними технологіями до кінця цього року. Лише до кінця поточного тижня буде скорочено майже 1000 працівників.

Yahoo належить приватній інвестиційній компанії Apollo Global Management з моменту викупу у 2021 році за 5 млрд доларів. Джерела в компанії зазначили, що цей крок дозволить звузити фокус та інвестиції на флагманському напрямі – перспективному рекламному бізнесі під назвою DSP.

Скорочення переважно пов'язані з тим, що багато рекламодавців скоротили свої маркетингові бюджети у відповідь на рекордно високі темпи інфляції та невизначеність щодо рецесії, що зберігається.

Ряд американських компаній, від Goldman Sachs до Alphabet, також звільнили тисячі співробітників цього року, щоб пережити спад попиту, викликаний високою інфляцією та зростанням процентних ставок.

Нагадаємо, Alphabet втратив $100 млрд ринкової вартості через помилку в рекламі чат-бота Google Bard.

Yahooзвільнення

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