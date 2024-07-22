Як Байден прийняв рішення відмовитися від участі у виборах – Politico

Джо Байден вибори в США

Перебуваючи у своєму будинку на узбережжі штату Делавер і все ще одужуючи від Covid, президент Джо Байден в суботу ввечері почав примирятися з кінцем своєї компанії з переобрання.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, які намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили люди, знайомі з цим питанням, які на умовах анонімності розповіли про внутрішні дискусії.

Тижнями президент США наполягав на тому, що він залишається найкращим кандидатом для перемоги над Дональдом Трампом, навіть на тлі зростаючих доказів того, що його підтримка з боку законодавців-демократів і виборців неухильно погіршується.

Байдена вже багато разів недооцінювали, про що він говорив публічно і приватно напередодні цих вихідних, і він планує ще раз довести, що вони помиляються, залишившись у перегонах і здобувши перемогу на переобрання.

Проте в суботу ввечері Байден дав зрозуміти невеликій групі близьких помічників, що він готовий до альтернативного фіналу. За словами людей, в Рехоботі були присутні провідні радники Майк Донілон і Стів Ріккетті, які обговорювали завершення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Енні Томазіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Це рішення викликало шквал активності в неділю.

Байден зателефонував віце-президенту Камалі Гарріс, керівнику апарату Джеффу Зіненсу і голові передвиборчої кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їм про це. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та передвиборчій кампанії безпосередньо перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена стало сюрпризом для більшості інших співробітників як у Білому домі, так і в передвиборчій кампанії, які не отримали жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Відтоді Зінц керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови в неділю вдень як з Кабінетом міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінц планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ - разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії", - сказала Зінц в електронному листі до співробітників, який отримало видання.

"Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом", - додала вона.