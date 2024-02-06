В Італії пізніше дізналися про зустріч у "Метрополі" і почали розслідування у справі про міжнародну корупцію.

Видання The Insider публікує серію розслідувань про те, як Пʼята служба ФСБ вербувала європейських політиків. Зокрема, керівництво італійської партії "Ліга Півночі", лідер якої Маттео Сальвіні входить до уряду Італії. Партія домовлялася про фінансування зі співробітниками Пʼятої служби й проводила секретні зустрічі в Москві. Завдяки тому, що вдалося довести участь у цих зустрічах чинного працівника ФСБ, в Італії можуть відновити розслідування справи про міжнародну корупцію.

Лідер партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні неодноразово закликав зняти санкції з росії, фотографувався у футболці із зображенням путіна на Червоній площі та часто бував у москві. Зараз він заступник премʼєр-міністра Італії.

Зустріч відбувалася в московському "Метрополі" в жовтні 2018 року. Там був присутній права рука Маттео Сальвіні — Джанлука Савоїні. На той час Сальвіні був віце-премʼєром і міністром внутрішніх справ Італії, а зараз він міністр транспорту. Савоїні обіцяв підтримувати росію та говорив про спільні цінності кремля та європейських ультраправих.

Після переговорів сторони уклали угоду — повʼязані з оточенням путіна російські компанії передають "Лізі Півночі" €65 мільйонів через фіктивні схеми. Чи завершили цю угоду — невідомо. Однак Савоїні та його однопартієць Клаудіо ДʼАміко протягом 2018—2019 років літали до москви понад раз на місяць, залишалися там на день. Імовірно, вони прилітали забирати гроші.

З російської сторони на зустрічах було троє, двоє з них це — Ілля Якунін, який на той час працював в Агентстві прямих інвестицій, й Андрій Харченко, який захистив кандидатську по філософії та часто супроводжував ультраправого ідеолога Олександра Дугіна в закордонних поїздках. Дугін особисто зустрічався із Савоїні, зокрема за місяць до зустрічі в "Метрополі".

За документами Андрій Харченко працює в апараті помічника президента Ігоря Левітіна, але виписки з баз даних свідчать, що він служить у військовій частині 26047 — це і є Служба оперативної інформації та міжнародних звʼязків ФСБ, відома як Пʼята служба.

В Італії пізніше дізналися про зустріч у "Метрополі" і почали розслідування у справі про міжнародну корупцію. Однак там не вдалося довести, що ті, з ким бачився Джанлука Савоїні, говорили від імені держави. Але оскільки Андрія Харченка ідентифікували як чинного співробітника ФСБ, розслідування можуть відновити.

Нагадаємо,у розслідуванні журналу Der Spiegel і порталу The Insider стверджується, що помічник депутата німецького парламенту від правої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" Ойгена Шмідта Володимир Сергієнко міг бути повʼязаний з російськими спецслужбами.

Також у розслідуванні видання The Insider йшлося, що ФСБ завербувала депутатку Європейського парламенту від Латвії Татьяну Жданок.