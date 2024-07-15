Як замахи на президентів і кандидатів вплинули на історію США – Bloomberg

Підбірка деяких із попередніх замахів на американських лідерів та кандидатів у президенти Штатів.

Замах на колишнього президента США Дональда Трампа в суботу, 13 липня, був лише одним із актів політичного насильства, які часто формували історію Штатів.

Про це пише Bloomberg.

Вбивства американських президентів Авраама Лінкольна, Джеймса Гарфілда і Вільяма Мак-Кінлі врешті-решт призвели до того, що захистом лідерів країни почала займатися Секретна служба, а вбивство Джона Кеннеді настільки шокувало американську націю, що сформувало ще більш посилену систему охорони для президентів.

Ось деякі з попередніх замахів на президентів та кандидатів у президенти США

Дональд Трамп

Окрім інциденту в Пенсільванії, під час виборчої кампанії Трампа у 2016 році 20-річний британець намагався вихопити пістолет у поліцейського на мітингу в Лас-Вегасі. Пізніше нападник заявив поліції, що намагався вбити Трампа, і визнав себе винним у федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю та порушенням громадського порядку.

Рональд Рейган

30 березня 1981 року Джон Гінклі-молодший здійснив шість пострілів у Рейгана у Вашингтоні, влучивши у президента та ще трьох осіб. Рейган був серйозно поранений, але одужав після екстреної операції. Інші троє постраждалих також вижили. Гінклі заарештували, він перебував у психіатричній лікарні до 2016 року.

Джеральд Форд

Лінетт Фромм — послідовниця лідера секти “Сім'я” Чарльза Менсона, намагалася застрелити Форда в Сакраменто, штат Каліфорнія, 5 вересня 1975 року. Через три тижні Сара Джейн Мур вистрілила у Форда в Сан-Франциско. Замахи на Форда зробили Фромм та Мур одними з найвідоміших жінок-убивць в історії США.

Роберт Френсіс Кеннеді

Палестинець Серхан, Серхан застрелив Кеннеді, який тоді був кандидатом на праймеріз від Демократичної партії, в Лос-Анджелесі 5 червня 1968 року, менш ніж через п'ять років після вбивства його старшого брата, 35-го президента США Джона Кеннеді.

Серхана засудили до довічного ув'язнення. Син Кеннеді Роберт Ф. Кеннеді-молодший цього року балотується як незалежний кандидат у президенти США.

Джон Фіцджеральд Кеннеді

22 листопада 1963 року Лі Харві Освальд застрелив президента Кеннеді в Далласі, штат Техас. Вбивство продовжує викликати суперечки про те, чи діяв Освальд самостійно, після того, як через два дні після затримання його вбив власник нічного клубу в Далласі Джек Рубі.

Теодор Рузвельт

Рузвельт був колишнім президентом, який проводив кампанію за повернення до Білого дому, коли в нього стріляли під час виступу в Мілуокі 14 жовтня 1912 року. Промова Рузвельта на 50 сторінок, складена навпіл, та залізний футляр для окулярів, що лежали в його нагрудній кишені, сповільнили кулю. Політик після стрілянини навіть виголосив заплановану промову, яка тривала 90 хвилин. Втім, на виборах він зрештою програв Вудро Вільсону. Нападника Джона Шранка визнали неосудним, він перебував у лікарні до самої смерті.

Вільям Мак-Кінлі

У 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі стріляли в Буффало, штат Нью-Йорк, 6 вересня 1901 року. Він помер від отриманих поранень. Анархіст Леон Чолгош був засуджений за вбивство і страчений.

Джеймс Гарфілд

У Гарфілда стріляли у Вашингтоні 2 липня 1881 року. Він помер від ускладнень після поранення через два місяці. Письменника й адвоката Чарльза Гіто визнали винним у злочині, його засудили до смертної кари.

Авраам Лінкольн

Лінкольна застрелили у Вашингтоні 14 квітня 1865 року в театрі Форда, коли там грали п'єсу “Наш американський кузен”. Нападником був прихильник конфедератів Джон Бут. Переслідування Бута тривало майже два тижні, зрештою, його застрелили.

Низка світових лідерів засудили політичне насильство та побажали Трампу швидкого одужання. Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації з Овального кабінету Білого дому, у якому вкотре засудив замах на свого політичного опонента Дональда ФБР назвали імʼя нападника, що стріляв у Трампа. Це 20-річний американець. Він наголосив на необхідності "знизити температуру" в політиці.