Як засоби РЕБ змінюють поле бою в Україні – NYT

російські засоби глушіння є однією із проблем для операторів дронів в Україні.

Українські військові ефективно використовували безпілотники. Ця зброя здавалася хорошою альтернативою артилерійським снарядам для нанесення ударів по російських військах.

Тепер засоби електронної боротьби стали одним із найбільш загрозливих видів зброї російських військових після багатьох років вдосконалення їхніх можливостей. У росії більше обладнання для глушіння, здатного пригнічувати українські сигнали, передаючи їх на тих самих частотах з більшою потужністю.

Про це повідомляє The New York Times.

"російські засоби РЕБ наражають на небезпеку обмежені запаси дронів і загрожують витіснити ключовий компонент українського арсеналу, оскільки Кремль масово виробляє свій власний парк БПЛА", — пише видання.

Коли минулої осені та взимку артилерійські боєприпаси України вичерпалися, дрони, які використовуються як керовані снаряди, ефективно атакували російські траншеї й техніку. Дорогоцінні артилерійські боєприпаси були призначені для відбиття наземних атак.

Відтоді росія покращила свої можливості зі створення перешкод, оскільки масово виробляє власні безпілотники. російські підрозділи також використовують погану погоду у своїх інтересах, наступаючи в туман і дощ, коли дронам важко літати.

"Обидві сторони швидко перейняли основні розробки й тактику застосування БПЛА противником, і тепер ці технології дуже швидко розвиваються з обох боків", — каже експерт з російських військових безпілотників у Центрі військово-морського аналізу Семюел Бендетт.

Як зазначає видання, відсутність ширшої командної структури, здатної координувати підрозділи безпілотників по всій лінії фронту, часто призводить до плутанини серед українських військ. Оператори безпілотників іноді втрачають зв'язок зі своїми пристроями й змушені дивитися в екран іншого безпілотника.

Українські безпілотники часто потребують солдатів, які мають навички кодування, щоб змінити частоту в програмному забезпеченні дрона. Один український технік з безпілотників, поставив цю проблему на друге місце за важливістю після російських засобів глушіння.