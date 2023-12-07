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ПОЛІТИКА

Якщо не зупинити путіна, він повернеться за добавкою – Кемерон

07 грудня 2023, 11:14
Якщо не зупинити путіна, він повернеться за добавкою – Кемерон
Фото:ukr.lb.ua
Та міністр сумнівається, що хтось вважатиме США менш надійним союзником, якщо Конгрес так і не ухвалить рішення про продовження підтримки нашої держави.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що, попри події на Близькому Сході, світові потрібно зосередитися саме на ситуації в Україні, адже російський диктатор владімір путін "повернеться за добавкою", якщо його не зупинити.

Під час інтерв'ю Sky News Кемерон зауважив, що війна рф проти України - "боротьба нашого покоління", вона загрожує безпеці на всьому континенті. 

І якщо путін піде далі, "в кулуарах вороги Америки радітимуть", додав міністр. Та Кемерон сумнівається, що США для когось стануть менш надійним союзником, якщо не підтримають багатомільйонний безпековий пакет допомоги для України. Він погоджується з тим, що гроші справді потрібні Києву, але процес ускладнює політичний аспект.

Нагадаємо, 6 грудня США оголосили про надання нового пакета військової допомоги для України на суму 175 млн доларів. Втім, він може виявитися останнім, адже того ж вечора у Сенаті провалили голосування за виділення 61 млрд доларів для продовження підтримки нашої держави. Причиною став конфлікт між демократами та республіканцями щодо міграційної політики та ситуації на мексиканському кордоні. 

Президент США Джо Байден після цього звинуватив республіканців у шантажі, наголосивши, що ставки занадто високі, аби балансувати на політичній межі.

СШАПутінКемерон

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