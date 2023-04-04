Японія активізує процес G7 через серію міністерських зустрічей – ЗМІ

Загалом протягом цього року в Японії заплановано 15 особистих зустрічей на рівні міністрів, що є найбільшою кількістю, яку азіатська країна приймала під час ротаційного головування в групі найбільших промислово розвинутих країн.

Напередодні травневого саміту Японія розпочне проведення серії зустрічей на рівні міністрів Великої семи, намагаючись очолити дискусії з низки питань, включаючи війну росії проти України, занепокоєння щодо постачання енергії та продовольства та світову економіку.

Про це повідомляє Japan Today.

Як зазначається, напередодні триденного саміту G7, що розпочнеться 19 травня, заплановано дев'ять міністерських зустрічей, які стануть основою для дискусій під час зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди та його колег у місті Хіросіма.

Очікується, що першою з них буде дводенна зустріч міністрів, відповідальних за питання клімату, енергетики та довкілля, яка відбудеться 15 квітня у Саппоро. За повідомленням японського уряду, серед тем для обговорення будуть зусилля, спрямовані на досягнення енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності при одночасній підтримці економічного зростання.

Видання пише, що повномасштабна війна росії проти України призвела до зростання цін на нафту та газ у всьому світі, оскільки москва була ключовим експортером енергоносіїв, що змусило країни диверсифікувати енергопостачання, в тому числі шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії.

Далі протягом трьох днів, починаючи з 16 квітня, міністри закордонних справ країн G7 зберуться в курортному містечку Каруїдзава, щоб підтвердити свою єдність у протистоянні викликам безпеці з боку росії та Китаю, а також ядерній та ракетній програмі КНДР.

Країни G7 запровадили низку обмежувальних заходів проти росії, включаючи заморожування активів її президента володимира путіна і виключення російських банків з міжнародної платіжної мережі SWIFT. Вони також запровадили верхню межу цін на російську нафту, щоб обмежити ключове джерело доходів москви, йдеться у публікації.

Зустріч також, ймовірно, стане шансом для провідних дипломатів підтвердити свою рішучість протистояти одностороннім спробам змінити статус-кво силою і закликати до "вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", оскільки Китай посилює тиск на Тайвань.

Ключовими темами залишаються відновлення після пандемії коронавірусу та вирішення боргових проблем країн, що розвиваються, в той час як занепокоєння щодо глобальної фінансової стабільності виникло після нещодавнього краху одного з банків Кремнієвої долини, головного американського кредитора стартапів, що стало найбільшим банкрутством банку з часів фінансової кризи 2008 року.

Очікується, що на дводенній зустрічі міністрів сільського господарства, яка відбудеться 22 квітня в місті Міядзакі, домінуватимуть дискусії про кризу з постачанням продовольства і підвищення цін на продукти харчування, оскільки війна росії порушила роботу ключових ринків сільськогосподарських культур і добрив.

Нагадаємо, Японія виділила Україні пакет допомоги на 470 млн доларів.