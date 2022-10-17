НОВИНИОбіцяють надати необхідне обладнання та устаткуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України
Фото: Міністр енергетики України Герман Галущенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі (facebook.com)
Японія готова допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Facebook.
"Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Про це він розповідав Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі. Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.
Японська сторона готова допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.
"Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Японія розширила санкції проти росії. До списку осіб, які підлягають заморожуванню активів, додасться 81 особа та дев'ять організацій.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2022 22:03 МЕДІА
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- МЗС України закликало Іран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії
- На польському кінофестивалі презентують 10 українських кінопроєктів
СТАТТІ