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Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України

Ольга
Матарикіна
Обіцяють надати необхідне обладнання та устаткування
Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України Фото: Міністр енергетики України Герман Галущенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі (facebook.com)
Японія готова допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України.
 
Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Facebook.
 
"Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
 
Про це він розповідав Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі. Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.
 
Японська сторона готова допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.
 
"Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA", - йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, що Японія розширила санкції проти росії. До списку осіб, які підлягають заморожуванню активів, додасться 81 особа та дев'ять організацій.
 
 
 
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17 10 2022 22:03
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