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CУСПІЛЬСТВО

Японія готується до можливого масштабного землетрусу – ЗМІ

09 серпня 2024, 18:09
Японія готується до можливого масштабного землетрусу – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Метеорологічне управління країни оприлюднило попередження про ризик масштабного землетрусу на тихоокеанському узбережжі.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в п'ятницю, 9 серпня, скасував плани відвідати Центральну Азію й Монголію на вихідних після попередження про те, що ризик сильного землетрусу на тихоокеанському узбережжі вищий, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне управління Японії (JMA) оприлюднило в четвер, 8 серпня, попередження про ризик масштабного землетрусу на тихоокеанському узбережжі країни після підземних поштовхів магнітудою 7,1, що сталися того ж дня на південно-західному острові Кюсю.

"Я вирішив залишитися в країні на наступний тиждень або близько того, аби переконатися, що наша підготовка і комунікації в порядку", - сказав Кішіда, додавши, що на тлі такого попередження люди будуть відчувати занепокоєння.

"Тому я вирішив скасувати свою заплановану поїздку до Центральної Азії та Монголії", - зазначив він.

Уряд може спробувати провести зустрічі з регіональними лідерами в режимі онлайн. Візити до Казахстану, Узбекистану й Монголії були заплановані з п'ятниці, 9 серпня, по понеділок, 12 серпня.

Метеорологічне управління попередило про підвищену ймовірність потужного землетрусу у розломі Нанкай, що простягається вздовж тихоокеанського узбережжя Японії, де попередні землетруси викликали величезні цунамі.

Це не означає, що землетрус обов'язково станеться, але людей закликали бути готовими до евакуації в разі необхідності.

Нинішня система оповіщення в Японії почала діяти у 2019 році, коли уряд намагався знайти спосіб попередити населення про потенційні землетруси, попри те, що важко передбачити, коли вони можуть статися.

Існує два рівні оповіщення - нижчий рекомендує людям бути готовими до евакуації, в той час як вищий рівень рекомендує тим, хто перебуває в небезпечних районах, розпочати евакуацію.

Деякі компанії й місцеві органи влади вже вжили застережних заходів у відповідь на попередження.

Японіяземлетрус

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