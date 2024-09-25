Японія може надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів

Уряд Японії вже надав Києву понад 12 мільярдів доларів у вигляді допомоги.

Токіо готовий надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на конференції Make Russia pay присвяченій конфіскації російських активів, передає РБК-Україна.

Також Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною щодо цього.

"Щодо заморожених активів рф, Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову повторюю позицію Японії. Тобто Японія повністю готова надати Україні ці кредити", - заявив посол.

Він додав, що Японія пообіцяла і надала Україні понад 12 мільярдів доларів США у вигляді двосторонньої допомоги і планує продовжити підтримку, особливо в енергетичному секторі, який є пріоритетом напередодні зимового періоду.

В той же час, через допомогу Україні росія пригрозила Японії.