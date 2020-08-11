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Японія офіційно оголосила спадкоємця престолу

54-річний Акішино - один із трьох спадкоємців престолу, разом з 14-річним Хісахіто та 84-річним принцом Хітачі
В Японії сьогодні офіційно оголосили спадкоємцем престолу принца Акішино.
Японія офіційно оголосила спадкоємця престолу Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool

Урочиста церемонія, що стала необхідною після того, як старший брат Акішино - імператор Нарухіто, став монархом минулого року після зречення батька від престолу, була запланована на квітень цього року, але її відтермінували через пандемію коронавірусу, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool

Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool

54-річний Акішино - один із трьох спадкоємців престолу, разом з 14-річним Хісахіто та 84-річним принцом Хітачі.

Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool

Фото: Imperial Household Agency of Japan, Carl Court/Pool

Згідно з японським законодавством, престол можуть успадковувати лише чоловіки, тому єдине потомство Нарухіто - 18-річна принцеса Айко, не має права на це.

Кроки щодо внесення змін до закону втратили силу, коли дружина Акішино народила сина Хісахіто 2006 року.

"Я глибоко розмірковую над відповідальністю спадкоємного принца та буду виконувати свої обов'язки", - сказав Акішино у помаранчевій мантії перед присутніми.

Нагадаємо, що цьогоріч прем’єр Японії Сіндзо Абе йде у відставку через здоров'я

 

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08 11 2020 14:39
ТЕГИ: Японія
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