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Японія остаточно вирішила зливати воду з "Фукусіми" в океан

Утилізація води є неминучим питанням для виведення АЕС з експлуатації
Уряд Японії остаточно вирішив скинути очищену радіоактивну воду з АЕС "Фукусіма" в Тихий океан. Уперше це планують зробити через два роки.
Японія остаточно вирішила зливати воду з "Фукусіми" в океан Фото: Shutterstock.com
За словами прем'єр-міністра країни Йосіхіде Суґи, утилізація води є неминучим питанням для виведення АЕС з експлуатації, повідомляє "Громадське".
 
Наразі водні відходи з "Фукусіми" зберігають у спеціалізованих резервуарах заводу Tokyo Electric Power Co, вони очищені, але й досі містять радіоактивний тритій. Цей елемент вважається шкідливим для людини в дуже великих дозах.
 
Оператор Tokyo Electric Power Co заявляв, що в резервуарах не вистачає місця й вони будуть ущерть заповнені до 2022 року. Наразі в них зберігається приблизно 1,3 мільйона тонн радіоактивної води - цього достатньо, щоб заповнити 500 басейнів олімпійських розмірів.
 
Скидання води має розпочатися через два роки. Цей процес відбуватиметься під контролем МАГАТЕ, яке підтримує план уряду Японії. Агентство вважає, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.
 
У Японії запевняють, що радіоактивну воду додатково очищуватимуть і розводитимуть прісною водою, тому тритій не буде небезпечним.
 
Період напіврозпаду радіоактивного елемента становить 12 років, тобто він зникне впродовж десятиліть, а не століть.
 
Урядова комісія ще торік рекомендувала спустити воду, однак рішення спричинило масове обурення - зокрема серед представників рибальської індустрії, які побоюються, що люди почнуть відмовлятися від будь-яких морепродуктів, виловлених у цій зоні.
 
Занепокоєння висловлює і природоохоронна організація Greenpeace. Там заявляють, що злиття відфільтрованої води з японської АЕС "Фукусіма" в море може нашкодити ДНК людей, що проживають у цьому регіоні. На думку організації, влада Японії приховує справжні потенційні ризики такого рішення.
 
Нагадаємо, що вчені з Плімутського університету заявили про те, що глобальне танення льодовиків може призвести до вивільнення радіоактивних частинок, які залишилися після випробувань ядерної зброї.
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13 04 2021 12:58
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