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Японія планує передати військовим госпіталям в Україні медобладнання на $1,4 мільйона

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії запевнив, що народ та уряд Японії продовжуватимуть надавати підтримку Збройним силам України, зокрема, шляхом надання матеріально-технічної допомоги
Японія до кінця 2020 року планує передати чергову партію медичного устаткування до госпіталів в містах Харків, Львів та Ірпінь на суму 1,4 млн доларів США.
Японія планує передати військовим госпіталям в Україні медобладнання на $1,4 мільйона Фото: Shutterstock.com

Про це сказав посол Японії в Україні Такаші Кураі під час зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном, повідомляє пресслужба оборонного відомства, зазначає "Укрінформ".

"Надзвичайний і Повноважний Посол Японії запевнив, що народ та уряд Японії продовжуватимуть надавати підтримку Збройним силам України, зокрема, шляхом надання матеріально-технічної допомоги: як високотехнологічного медичного обладнання для потреб військово-медичних закладів України, так і сучасних медичних препаратів для протидії коронавірусу та своєчасної і якісної підготовки до його можливої другої хвилі. Так, через представництво ООН в Україні до кінця 2020 року планується поставити чергову партію медичного устаткування до госпіталів в містах Харків, Львів та Ірпінь на суму 1,4 млн доларів США та забезпечити відповідну фахову підготовку медичного персоналу", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Таран відзначив, що із поставкою цього медобладнання допомога Збройним силам України від Японії в медичній галузі може сягнути загалом 4 млн дол.

"Це є суттєвим внеском у забезпечення обороноздатності України шляхом збереження життів та здоров’я українських військовослужбовців. Міністерство оборони надзвичайно цінує такий крок уряду Японії", - сказав міністр.

Також посол Японії запевнив у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави щодо засудження російської агресії на сході України та невизнання анексії Криму.

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20 06 2020 14:27
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