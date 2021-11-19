Японія виділить $500 мільярдів на постковідне відновлення економіки

Японія має намір витратити рекордні 55,7 трлн єн (488 млн дол. США) на пакет економічної підтримки, покликаний допомогти відновитися від впливу пандемії COVID-19

Японія витратить майже 500 мільярдів доларів на відновлення економіки після пандемії COVID-19.

"Японія має намір витратити рекордні 55,7 трлн єн (488 млн дол. США) на пакет економічної підтримки, покликаний допомогти відновитися від впливу пандемії COVID-19", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загальна сума виділених на відновлення коштів становитиме 78,9 трлн єн (690 млрд дол.), але частина з них не призведе до негайних витрат.

Серед ключових програм: видача урядом по 875 дол. на кожну дитину, підвищення зарплат медсестрам та грант у 22 тис. дол. малим компаніям, які постраждали від пандемії.

Остаточний кошторис пандемічної підтримки повинен затвердити уряд Японії у п’ятницю.