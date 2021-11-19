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Японія виділить $500 мільярдів на постковідне відновлення економіки

Японія має намір витратити рекордні 55,7 трлн єн (488 млн дол. США) на пакет економічної підтримки, покликаний допомогти відновитися від впливу пандемії COVID-19
Японія витратить майже 500 мільярдів доларів на відновлення економіки після пандемії COVID-19.
Японія виділить $500 мільярдів на постковідне відновлення економіки Фото: з вільного доступу
Про це пише Сіньхуа.
 
"Японія має намір витратити рекордні 55,7 трлн єн (488 млн дол. США) на пакет економічної підтримки, покликаний допомогти відновитися від впливу пандемії COVID-19", - йдеться у матеріалі.
 
Зазначається, що загальна сума виділених на відновлення коштів становитиме 78,9 трлн єн (690 млрд дол.), але частина з них не призведе до негайних витрат.
 
Серед ключових програм: видача урядом по 875 дол. на кожну дитину, підвищення зарплат медсестрам та грант у 22 тис. дол. малим компаніям, які постраждали від пандемії.
 
Остаточний кошторис пандемічної підтримки повинен затвердити уряд Японії у п’ятницю.
 
 
 
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19 11 2021 11:20
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