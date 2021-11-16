НОВИНИУкраїна уклала договори про позику близько 490 млн дол (12,8 млрд грн) на заходи, пов'язані з боротьбою з COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна спрямує 490 мільйонів доларів позик на боротьбу з COVID-19
Метою проєкту "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" є підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектору охорони здоров’я, а також запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19
Фото: facebook.com/permalink
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на офіційну відповідь МОЗ.
Угоду на суму 439,7 млн дол уклали з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Ще на 50 млн дол - з Європейськиим інвестиційним банком.
Зазначається, що між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку загалом укладено три угоди про позики, які направлені МОЗ на боротьбу з COVID-19 в рамках таких проєктів:
- "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
- "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"
-
"Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні"
"Метою проєкту "Додаткове фінансування Проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" є підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектору охорони здоров’я, а також запобігання, виявлення та реагування на загрозу, яку становить COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Натомість проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" має на меті запобігання, виявлення та реагування на COVID-19, та зміцнення національної системи охорони здоров’я України.
У МОЗ додали, що міністерству передбачається отримання позики на заходи, пов'язані з боротьбою з пандемією COVID-19, від Європейського інвестиційного банку у розмірі 50 млн дол, тобто близько 1,3 млрд грн.
Раніше повідомлялось, що МОЗ вже витратило 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення від COVID-19 у 2021 році.
У StateWatch наголошують, що уряд має заздалегідь перерозподілити кошти в державному бюджеті для забезпечення рівня щеплення населення не менше 70%.
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16 11 2021 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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