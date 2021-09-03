Японія вирішила провести Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо без іноземних глядачів

Церемонія відкриття Олімпіади, за рішенням влади, теж відбудеться без глядачів

Японія вирішила провести Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо цього літа без іноземних глядачів через те, що японська громадськість стурбована поширенням COVID-19.

Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo з посиланням на офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні, пише "Громадське".

Kyodo пише, що уряд дійшов висновку: прийняти іноземних фанатів буде неможливо з огляду на стурбованість японців щодо поширення COVID-19 та виявлення більш заразних варіантів коронавірусу.

Агентство зазначає, що церемонія відкриття Олімпіади, за рішенням влади, теж відбудеться без глядачів.

"Організаційний комітет вирішив, що необхідно провести церемонію в північно-східній префектурі Фукусіма за закритими дверима, дозволивши відвідати її тільки учасникам і запрошеним гостям, щоб уникнути великих скупчень людей під час пандемії", - цитує Kyodo посадовців.

Нагадаємо, що найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії