Японія вирішила провести Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо без іноземних глядачів
Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo з посиланням на офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні, пише "Громадське".
Kyodo пише, що уряд дійшов висновку: прийняти іноземних фанатів буде неможливо з огляду на стурбованість японців щодо поширення COVID-19 та виявлення більш заразних варіантів коронавірусу.
Агентство зазначає, що церемонія відкриття Олімпіади, за рішенням влади, теж відбудеться без глядачів.
"Організаційний комітет вирішив, що необхідно провести церемонію в північно-східній префектурі Фукусіма за закритими дверима, дозволивши відвідати її тільки учасникам і запрошеним гостям, щоб уникнути великих скупчень людей під час пандемії", - цитує Kyodo посадовців.
Нагадаємо, що найстарша жителька планети нестиме Олімпійський вогонь у Японії
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