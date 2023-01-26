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ПОЛІТИКА

Японське агентство міжнародного співробітництва знов працює в Україні

26 січня 2023, 16:20
Японське агентство міжнародного співробітництва знов працює в Україні
Шмигаль та посол Японії
Воно зосередиться на роботах з відновлення.

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновленні, повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"З послом Кунінорі Мацудою сьогодні обговорили подальшу підтримку нашої держави у різних сферах. Пріоритет: енергетика, відбудова житла, гуманітарне розмінування та підтримка малого й середнього бізнесу в Україні. Торкнулися ситуації на Запорізькій АЕС", написав глава українського уряду. 

Він також закликав японських партнерів сприяти санкційним обмеженням проти російської ядерної галузі.

Нагадаємо, у лютому планується зустріч прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда з президентом України Володимиром Зеленським у Києві

 
ЯпоніядопомогаШмигаль

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