Японський прем'єр може зустрітися із Зеленським в лютому

Зустріч запланована в Києві

У лютому планується зустріч прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає JapanNews.

Остаточне рішення про візит буде прийнято після оцінки ситуації в Україні, але вважається, що Кісіда, швидше за все, в'їде в країну через Польщу. Окрім Києва, Кісіда також може відвідати інші райони, що зазнали нападу з боку росії.

Уряд Польщі використовує вихідні для узгодження можливого графіку поїздки, щоб не вплинути на обговорення на черговій сесії Сейму, яка розпочинається в понеділок, 23 січня.

Якщо зустріч відбудеться, Кісіда має намір передати свій намір просувати цивільну допомогу Україні й підтвердити важливість реалізації "світу, вільного від ядерної зброї" - мети, яку він вважає справою свого життя, оскільки росія продовжує погрожувати Україні ядерною атакою.

Японія наразі головує в Групі семи промислово розвинених країн, і Кісіда прагне висловити незмінну підтримку України та прийняти спільний документ із засудженням російської агресії.

Нагадаємо, Японія активно займається проблемами України та, як очікується, у "відповідний час" представить комплексний план підтримки країни.