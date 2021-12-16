Японські лікарі успішно прооперували серце ще не народженої дитини
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
"Група, до якої входять фахівці з Національного центру здоров'я та розвитку дитини, повідомила, що операцію було проведено у липні плоду в утробі матері на 25-му тижні вагітності. У плода було діагностовано стеноз аортального клапана, при якому звуження отвору клапана аорти перешкоджає нормальному розвитку частини серця", - йдеться у повідомленні/
Як зазначається, спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку в серце плода, а потім через неї вставили надувний катетер, щоб розширити отвір клапана. Ця процедура дозволила збільшити потік крові, який надходить у серце.
За інформацією медиків, дитина народилася у жовтні, зараз вона в доброму стані.
Лікарі виконали цю операцію в рамках одного із клінічних досліджень, додає NHK. Наголошується, що це перший у країні випадок внутрішньоутробного лікування аортального стенозу.
Нагадаємо, що в Ізраїлі хірурги вперше розділили сіамських близнюків
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