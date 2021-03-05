ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонським науковцям удалося за допомогою камери надвисокої роздільної здатності отримати знімки клітин, заражених коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японські вчені зняли на камеру, як COVID-19 убиває клітини
На знімках видно, як культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як у них було введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин
Молекула коронавіруса
Група дослідників Осакського університету і NHK провели спільний експеримент, у якому використовувався оптичний мікроскоп, оснащений камерою з роздільною здатністю 8K, повідомляє NHK, передає Укрінформ.
"На знімках видно, як культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як у них було введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що при збільшенні зображень всередині заражених клітин можна розгледіти білі зернисті структури. За словами дослідників, це явище може бути пов'язане з процесом зараження або з відтворенням вірусу всередині клітин.
За словами ад'юнкт-професорки Накаями Емі, отримані зображення можуть допомогти в оцінці ефективності медичних препаратів, що розробляються для лікування коронавірусних інфекцій.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 05 2021 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Китай запустив основний модуль національної космічної станції
- ВІДЕО У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки
- ВІДЕО США запустили у космос ракету із секретним військовим вантажем
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
No articles