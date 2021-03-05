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Японські вчені зняли на камеру, як COVID-19 убиває клітини

На знімках видно, як культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як у них було введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин
Японським науковцям удалося за допомогою камери надвисокої роздільної здатності отримати знімки клітин, заражених коронавірусом.
Японські вчені зняли на камеру, як COVID-19 убиває клітини Молекула коронавіруса
Група дослідників Осакського університету і NHK провели спільний експеримент, у якому використовувався оптичний мікроскоп, оснащений камерою з роздільною здатністю 8K, повідомляє NHK, передає Укрінформ.
 
"На знімках видно, як культивовані клітини тварин починають деформуватися через чотири години після того, як у них було введено коронавірус. Пізніше відбувається розпад цих клітин", - ідеться в повідомленні.
 
Зазначається, що при збільшенні зображень всередині заражених клітин можна розгледіти білі зернисті структури. За словами дослідників, це явище може бути пов'язане з процесом зараження або з відтворенням вірусу всередині клітин.
 
За словами ад'юнкт-професорки Накаями Емі, отримані зображення можуть допомогти в оцінці ефективності медичних препаратів, що розробляються для лікування коронавірусних інфекцій.
 
 
 
 
 
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03 05 2021 13:23
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