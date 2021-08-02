Японський фондовий індекс Nikkei підскочив до 30-річного максимуму
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє NHK.
"Індекс Nikkei перевищив позначку в 29 тис. пунктів уперше від серпня 1990 року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за словами аналітиків, інвестори розміщували заявки на придбання в надії на те, що додаткові заходи стимулювання економіки в США дозволять впоратися з впливом пандемії коронавірусу. Крім того, учасники ринку позитивно зреагували на сприятливі фінансові результати діяльності, опубліковані японськими компаніями.
Nikkei - один з найважливіших фондових індексів Японії. Він обчислюється як просте середнє арифметичне цін акцій 225 найбільш активно торгованих компаній першої секції Токійської фондової біржі.
Нагадаємо, що фондові індекси позитивно відреагували на перемогу Байдена
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