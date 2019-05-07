Яценюк попередив Канаду щодо запобігання втручання Росії у вибори

"Росія - загроза для нас всіх. Ми маємо це усвідомити і мати єдину позицію"

Екс-прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що для України ключовим пріоритетом є відновлення нашої територіальної цілісності та запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, втримання твердої позиції та єдності в Північній Америці і єдності в ЄС проти російської агресії.

"Росія, безумовно, втручалася в американські вибори. Росія, безумовно, втручалася в Brexit. Росія, безумовно, втручалася в низку європейських виборів. Росія, безумовно, втручається в українські вибори і в українську політичну систему. Отже, Росія становить загрозу для всіх. Ми маємо це усвідомити і мати єдину позицію в цьому питанні", - наголосив Арсеній Яценюк в інтерв’ю канадійському каналу CBC під час візиту до Торонто.

У Торонто Арсеній Яценюк взяв участь у третій Конференції з підтримки реформ в Україні.

Він висловив вдячність нинішньому і минулому урядам Канади за підтримку України - і фінансову, і в питаннях військової співпраці:

"Але найкращий спосіб підтримати Україну – позбутися російського військового чобота, який перебуває на українській землі. Дуже важливо консолідувати весь вільний світ. Я досі вірю, що вільний світ все ще існує і що у нас досі є лідери вільного світу".

Арсеній Яценюк нагадав, що нещодавно Росії дозволили повернутися в ПАРЄ: "Європейці підтримали цю ідею незважаючи на те, що на Росію були накладені санкції. Санкції на підставі незаконної анексії Криму, окупації Донецька і Луганська. Росія не виконала жодних умов. Але врешті-решт РФ повернулася до клубу цих так званих представників вільного світу".

"На моє переконання, ми маємо голосно заявляти свою позицію і триматися наших принципів", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання ведучої щодо поради, яку Арсеній Яценюк міг би дати Канаді напередодні їхніх виборів для запобігання втручання РФ, він сказав: "Будьте пильними. Росія буде зацікавлена у втручанні у ваші вибори. Ви стоїте на своїх позиціях, ви підтримуєте цінності вільного світу, ви підтримуєте український народ, ви – член НАТО, і ваші вибори, безумовно, будуть цікавими для російської ФСБ, російської розвідки і Кремля. Тому пам'ятайте про це і робіть все можливе, щоб не допустити втручання Росії у ваші вибори і у вашу політичну систему".