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Яценюк про ухвалення Виборчого кодексу: Черговий крок до інституційного зміцнення України

"Відкритим спискам бути"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після ухвалення Верховною Радою нового Виборчого кодексу, заявив, що це черговий крок до інституційного зміцнення України.
Яценюк про ухвалення Виборчого кодексу: Черговий крок до інституційного зміцнення України Фото: nfront.org.ua

"Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення України. Відкритим спискам бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою", - заявив Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook.

Він зазначив, що це голосування в парламенті було складним: "Парламент, відправлений на дочасні вибори, відчуває брак голосів. Але тим більш цінним є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс ухвалено".

Арсеній Яценюк висловив вдячність фракції "Народного фронту" за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.

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11 07 2019 15:04
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