ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк після ухвалення Верховною Радою нового Виборчого кодексу, заявив, що це черговий крок до інституційного зміцнення України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк про ухвалення Виборчого кодексу: Черговий крок до інституційного зміцнення України
"Відкритим спискам бути"
Фото: nfront.org.ua
"Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення України. Відкритим спискам бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою", - заявив Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook.
Він зазначив, що це голосування в парламенті було складним: "Парламент, відправлений на дочасні вибори, відчуває брак голосів. Але тим більш цінним є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс ухвалено".
Арсеній Яценюк висловив вдячність фракції "Народного фронту" за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.
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